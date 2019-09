video Condividi | A.S. 11:34 Via Catalogna nel degrado: lamentele ad Alghero



Escrementi di cane e sporcizia tanto nelle aiuole, quanto sul marciapiede. E´ il degrado in cui è precipitata via Catalogna ad Alghero. «Percorrere il marciapiede che costeggia il grande muro del carcere cittadino è ormai diventato un suplizio. Il problema che si somma alla maleducazione dilagante è che nessuno qui pulisce da mesi» è la denuncia di alcuni residenti. Le immagini di giovedì 19 settembre sono eloquenti e confermano le ripetute segnalazioni alla redazione di Alguer.it Escrementi di cane e sporcizia tanto nelle aiuole, quanto sul marciapiede. E´ il degrado in cui è precipitata via Catalogna ad Alghero. «Percorrere il marciapiede che costeggia il grande muro del carcere cittadino è ormai diventato un suplizio. Il problema che si somma alla maleducazione dilagante è che nessuno qui pulisce da mesi» è la denuncia di alcuni residenti. Le immagini di giovedì 19 settembre sono eloquenti e confermano le ripetute segnalazioni alla redazione di • Guarda e condividi il video su Alguer.tv