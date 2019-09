video Condividi | P.P. 9:00 Ecco le immagini della sfilata della collezione primavera-estate 2020 in scena a Milano. In scena una appassionata e struggente storia d’amore tra una principessa giapponese e un pastore sardo Marras a Milano, moda e sapori dell´Isola



MILANO - Lo stilista algherese Antonio Marras che, per presentare la collezione primavera-estate 2020, mette in scena una appassionata e struggente storia d’amore tra una principessa giapponese e un pastore sardo, Shiro e Baingio. Così mentre le modelle sfilano, il compito di raccontare la favola è dei performer presenti.



Antonio Marras racconta, narra, il tormentato rapporto tra le persone che abitano in due isole, lontane e diverse, legate solo dal sentimento. L’elemento caratterizzante della collezione è il kimono: rivisitato, tagliato e reinventato con la sua maestria e l'arte delle ricamatrici sarde.



La sfilata di Antonio Marras a Milano al teatro Elfo aveva anche i sapori e i profumi della Sardegna. La degustazione pre-sfilata era, per scelta dello stilista algherese, 100% sarda, grazie ai prodotti offerti dalle aziende di Campagna Amica. Il pane carasau, prodotto dal campo al forno, da Salude e trigu di Ploaghe, il formaggio pecorino arrivato direttamente dai fratelli Saba di Sassari e l'uva appena raccolta dall'azienda di Michele Pinna di Sorso. Mentre la tartare di agnello Igp di Sardegna è garantito dal Consorzio di tutela.