Buon vento per la Regata Corallium rubrum

ALGHERO - Si è svolta ieri (domenica), organizzata dallo Yacht club Alghero e patrocinata dal Consorzio del Porto di Alghero, la regata “Corallium rubrum”. La garaha avuto condizioni meteo praticamente estive, con un vento da sud ovest, intorno ai 10nodi di intesità.



Ventidue partecipanti sulla linea di partenza hanno dato vita ad una regata tecnica, gestita dal presidente di giuria Francesco Franceschini. Nella classe Veleggiata (per imbarcazioni entro i 10metri), ha vinto “Keo” di Gianmario Catta, seguito da “Macassar” di Pietro Delogu e da “El mantaro” di Antonio Pinna.



Nella classe Veleggiata (oltre i 10metri, primo "Datenandi" di Stefano Macciocu, secondo "Pergentina" di Alberto Satta e terzo "Già che sei giù" di Giorgio Maggioni. Nella classe Regata Crociera, e nella classe Gran crociera, rispettivamente, vittorie per "Luna Storta" di Salvatore Sotgiu e per "Vitamina" di Antonello Casu.