A.S. 16:17 Aperti nel comune di Porto Torres i termini per l'iscrizione agli albi di presidente e scrutatore di seggio. Domande entro e non oltre il 31 ottobre 2019 Presidenti e scrutatori a Porto Torres



PORTO TORRES - Aperti nel comune di Porto Torres i termini per l’iscrizione agli albi di presidente e scrutatore di seggio. I cittadini che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale per l'anno 2020 devono farne domanda entro il 31 ottobre 2019. L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso del diploma di scuola superiore.



Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



I cittadini che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale per l'anno 2020, devono farne domanda entro il 29 novembre 2019. L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune ed avere assolto gli obblighi scolastici.



Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



