Sei Comuni al voto in Sardegna. Nuoro: quattro aspiranti sindaci

Cor 7:08 Sei Comuni al voto in Sardegna

NUORO - In Sardegna si vota anche per il rinnovo di sei consigli comunali: Nuoro, Monastir, Soleminis, Luras, Goni, Cardedu e Oniferi. Il più importante è quello di Nuoro, dove l'affluenza delle 23 è al 43,8%, unico comune in cui è previsto il ballottaggio se nessun candidato dovesse superare il 50%. I quattro aspiranti sindaci sono il deputato del M5s Emiliano Fenu per il campo largo di centrosinistra, l'ex senatore di Pd e Iv Giuseppe Luigi Cucca sostenuto dal centrodestra, Lisetta Bidoni (Lista Progetto per Nuoro) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare). Ci sono poi tre centri dell’Isola dove gli elettori si vedono consegnare sei schede. Si tratta degli abitanti di Guspini, Nule e Benetutti: oltre ad esprimersi sui quesiti referendari, possono dire la loro su un riassetto dell’appartenenza territoriale dei loro Comuni. Urne aperte fino alle ore 15.