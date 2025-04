S.A. 20:58 Amministrative in Sardegna: si vota l´8 e il 9 giugno Alla tornata elettorale sono interessati esclusivamente i Comuni che devono provvedere al rinnovo dei propri organi di governo per motivi diversi dalla scadenza naturale dei relativi mandati: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni e Soleminis



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha approvato la delibera che fissa lo svolgimento delle votazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, in concomitanza con la consultazione referendaria. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025. Alla tornata elettorale sono interessati esclusivamente i Comuni che devono provvedere al rinnovo dei propri organi di governo per motivi diversi dalla scadenza naturale dei relativi mandati: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni e Soleminis.