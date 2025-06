Cor 11:18 Nuoro: Fenu sindaco, Dem primo partito Il Partito Democratico - Riformisti per Nuoro si conferma primo partito col 18,9% dei consensi, seguito dal Movimento 5 Stelle al 13%. Nel centrodestra il primo partito è load Civica "Siamo Nuoro"



NUORO - Il nuovo sindaco di Nuoro è Emiliano Fenu col 62,95% dei voti, con il supporto di Partito Democratico - Riformisti Per Nuoro 818,8%), Movimento 5 Stelle - Ripartiamo Insieme (13,1%), Lista Civica Uniti, Progressisti Nuoro - Lru Liberu, Alleanza Verdi E Sinistra, Sinistra Futura, Partito Socialista Italiano - Socialisti Nuoresi. Battuto Giuseppe Luigi Salvatore Cucca che chiude con il 25,91% dei voti e il sostegno di Siamo Nuoro, Cucca Sindaco Nuoro, Forza Nuoro Al Centro, Cambiamo Nuoro Ora!, Partito Sardo d'Azione, Riformiamo Nuoro. Al terzo posto si posiziona Lisetta Bidoni, che ha raccolto il 8,94% dei voti, con l'appoggio di Progetto Per Nuoro. Infine, Domenico Mele ha ottenuto il 2,2% delle preferenze, con il supporto di Democrazia Sovrana Popolare. «Un voto importante che dà un segnale anche sul lavoro prezioso che sta facendo la giunta dí Alessandra Todde in Sardegna» il commento di Roberto Fico del M5s.