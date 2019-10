Condividi | A.B. 13:23 Sarà un autunno caldo, almeno per quanto riguarda le manifestazioni veliche che, grazie all’organizzazione del Circolo nautico Olbia, si svolgeranno nell’impareggiabile scenario naturale del nord Sardegna, ed in particolare nel Golfo di Olbia. Il calendario agonistico prevede due mesi di regate Olbia: Circolo nautico protagonista



OLBIA - Sarà un autunno caldo, almeno per quanto riguarda le manifestazioni veliche che, grazie all’organizzazione del Circolo nautico Olbia, si svolgeranno nell’impareggiabile scenario naturale del nord Sardegna, ed in particolare nel Golfo di Olbia. Il calendario agonistico prevede due mesi di regate. Si inizierà con la terza tappa del Circuito Zonale J24 in calendario domenica 6 ottobre; domenica 20, Circuito Zonale J24; sabato 9 e domenica 10 novembre, Regata nazionale del Campionato Zonale J24; domenica 24, Circuito Zonale J24. Il 13 ottobre, prenderà il via il “Trofeo dei due Golfi”, il classico autunnale dedicato a Bepi Carlini, l'imprenditore olbiese fondatore della Novamarine, manager della nautica mondiale e socio fondatore del Circolo Nautico Olbia, che condivide con lo Yacht club Porto Rotondo e la Marina di Porto Rotondo l’organizzazione della manifestazione velica in suo onore.



Sarà invece in collaborazione con la Lega navale di Olbia l’organizzazione della Finale del Campionato 2019 di Vela d’altura Orc (Offshore racing congress) della Terza Zona Fiv Sardegna, in calendario nei primi tre giorni di novembre. La finale sarà la tappa conclusiva delle regate di vela d’altura in Sardegna, le cui fasi preliminari si sono svolte in tre aree (“Nord/Ovest ad Alghero, “Nord/est” ad Olbia e “Sud” a Cagliari). Le imbarcazioni ed i loro equipaggi si sfideranno per la conquista dei titoli di campioni regionali di Vela d’altura nelle diverse categorie Orc, e l’iscrizione sarà riservata alle imbarcazioni che si sono precedentemente qualificate nelle selezioni d’area.



Queste le classi ammesse: categoria "Crociera/Regata" (Orc Club/International), categoria "Gran Crociera" (Orc Club/International), categoria "Vele Bianche" aventi Loa superiore ai 9,99 (tempo eeale) e categoria "Minialtura" aventi Loa superiore ai 6metri ed inferiore ai 10metri (tempo reale). Alle altre imbarcazioni sarà comunque consentita l'iscrizione nella classe Open. L'ormeggio per le imbarcazioni iscritte al Campionato è gratuito fino a domenica 10 novembre ma, previ accordi con il Circolo, è prevista per gli armatori la possibilità di usufruire con flessibilità dell'ospitalità offerta.