«Grazie Alghero per la Caserma»



Ieri mattina, nella Sala conferenze de Lo Quarter, è stata presentata la quinta edizione del Campionato italiano dei Vigili del fuoco di nuoto in acque libere, che si disputerà sabato nelle acque di Porto Conte. Il presidente del Crall Vigili del fuoco di Sassari, Michele Ruzzu, ha ricordato il collega Giulio Piras, scomparso recentemente, a cui è intitolato il Memorial. Ruzzu ha parlato ai microfoni del Quotidiano di Alghero. Nell'occasione Antonio Baldino, delegato del comando algherese, ha voluto ringraziare consiglio e città per il recente via libera alla realizzazione della nuova caserma di Alghero.