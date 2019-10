Condividi | Red 10:06 Mercoledì mattina, nella sede del Parco di Porto Conte, si terrà un incontro di sensibilizzazione sulla pesca sostenibile e sulla tematica dell’inquinamento dovuto alle plastiche abbandonate in mare organizzato da Coldiretti ImpresaPesca Pesca sostenibile: incontro ad Alghero



ALGHERO - Mercoledì 9 ottobre, alle 11, nella sede del Parco naturale regionale di Porto Conte, a Tramariglio, si terrà un incontro di sensibilizzazione sulla pesca sostenibile e sulla tematica dell'inquinamento dovuto alle plastiche abbandonate in mare organizzato da Coldiretti ImpresaPesca. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione del comparto della pesca nel territorio algherese.