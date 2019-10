Condividi | Red 22:11 Un nuovo volo sanitario urgente è decollato questa sera dall´aeroporto di Alghero. Una bimba nata ieri, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d´urgenza verso Roma Volo sanitario urgente per una neonata



ALGHERO – Un nuovo volo sanitario urgente è decollato questa sera (mercoledì) dall'aeroporto di Alghero. Una bimba nata ieri, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza verso la Penisola.



La richiesta è giunta dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. A bordo di un aereo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, è stata posta sotto costante controllo medico in una culla termica.



