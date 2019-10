Condividi | A.B. 20:27 Organizzata dallo Yacht club Alghero, patrocinata dal Consorzio del porto di Alghero, con la collaborazione dell´Aquatica, sabato e domenica si svolgerà la settima prova del Campionato regionale Laser nelle categorie Standard, Radial, 4.7 Vela: Regata Laser ad Alghero



ALGHERO - Organizzata dallo Yacht club Alghero, patrocinata dal Consorzio del porto di Alghero, con la collaborazione dell'Aquatica, sabato 12 e domenica 13 ottobre si svolgerà la settima prova del Campionato regionale Laser nelle categorie Standard, Radial, 4.7. Parteciperanno alla regata quaranta imbarcazioni provenienti da tutti i club velici della Sardegna.



Il Laser è indubbiamente la deriva più diffusa nel mondo. La novizia squadra agonistica dello Yacht club Alghero farà il suo esordio nella categoria 4.7 proprio in questa prova.



Lorenzo Spiga, Valerio Travaglini, Irene Burruni e Lorenzo Lauro, senza dimenticare il veterano della classe Standard Antonio Marongiu, rappresenteranno lo Yca sulla linea di partenza. Sono previste sei prove: tre il sabato, con partenza alle 14, ed altrettante la domenica, con partenza alle 10.30. A fine prove, attorno alle 17, è in programma la premiazione.