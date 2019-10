Condividi | Cor 18:00 Il sopralluogo dei consiglieri regionali avviene proprio in uno dei periodi più bui per le strutture ospedaliere algheresi. Nonostante il Primo livello previsto, infatti, i servizi erogati ai pazienti risentono di gravissime carenze Sanità a pezzi: Commissione ad Alghero e Ozieri



ALGHERO - Proseguono i sopralluoghi della Commissione Sanità del Consiglio regionale negli ospedali della Sardegna. Martedì, 14 ottobre, il Parlamentino, presieduto da Domenico Gallus (Udc), visiterà, alle 10.30, l'ospedale "A. Segni" di Ozieri e, dalle 12.30, visiterà gli ospedali "Civile" e "Marino" di Alghero.

Il sopralluogo dei consiglieri regionali avviene proprio in uno dei periodi più bui per le strutture ospedaliere algheresi. Nonostante il Primo livello previsto, infatti, i servizi erogati ai pazienti risentono di gravissime carenze.

Di qualche giorno fa la chiusura delle sale operatorie dell'ospedale Marino a causa del mancato adeguamento agli standard normativi essenziali. Ma enormi problemi si riscontrano quotidianamente anche al Civile, dove in molti reparti si lamenta lo scarso personale presente, con pesanti ripercussioni sull'erogazione delle prestazioni.