Laser ad Alghero: la vela batte la bonaccia



ALGHERO - Si è conclusa nel fine settimana la settima prova del Campionato regionale classe Laser, organizzata dallo Yacht club Alghero, con il patrocinio del Consorzio del porto e la collaborazione di Aquatica. Le condizioni meteo avverse, con la mancanza quasi assoluta di vento, non hanno permesso di completare le sei prove in programma.



Solo una prova è stata portata a termine. Nonostante tutto, i concorrenti hanno dato prova di correttezza e spirito agonistico fino all’ultimo soffio di vento. Nella classe Standard, il primo classificato è stato Paulon Matteo (Yacht club Cannigione).



Solo una prova è stata portata a termine. Nonostante tutto, i concorrenti hanno dato prova di correttezza e spirito agonistico fino all'ultimo soffio di vento. Nella classe Standard, il primo classificato è stato Paulon Matteo (Yacht club Cannigione).

Nella classe Radial, ha vinto Davide Casula (Circolo nautico La Caletta). Nella classe 4.7, che comprendeva giovanissimi provenienti dalla classe Optimist, si è imposto Lorenzo Micheli (Yacht club Cagliari). Nella stessa classe, ottimo risultato per Lorenzo Spiga, alla sua prima esperienza nella classe Laser, con un quinto posto.