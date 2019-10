video Condividi | S.O. 18 ottobre 2019 Non c'è limite al peggio. L'ultimo tratto della splendida strada panoramica che dalla città di Alghero conduce a Bosa in condizioni raccapriccianti. Da qualche giorno è sorta una vera e propria discarica nello spiazzo in prossimità del ponte di Calabona Alghero: la discarica che guarda Capo Caccia



ALGHERO - Degrado e inciviltà dilagano anche nella città di Alghero, dove i buoni risultati conseguiti sulla raccolta differenziata fanno da contro altare con le numerose discariche presenti nel territorio. Non c'è limite al peggio.



Ecco le immagini girate sulla litoranea Alghero-Bosa. L'ultimo tratto della splendida strada panoramica che dalla Riviera del Corallo conduce a Bosa in condizioni raccapriccianti per la quantità di rifiuti presenti.



Sporcizia e fazzoletti ovunque nello slargo poco distante dal ponte di Calabona. Da qualche giorno è sorta perfino una vera e propria discarica che si affaccia sul mare di Capo Caccia all'orizzonte.



Se non si capisce che l'ambiente è il bene più prezioso che cittadine turistiche come Alghero possono vantare, tutti gli sforzi saranno vani. Servono controlli veri da parte delle istituzioni e sanzioni pesanti. Commenti ALGHERO - Degrado e inciviltà dilagano anche nella città di Alghero, dove i buoni risultati conseguiti sulla raccolta differenziata fanno da contro altare con le numerose discariche presenti nel territorio. Non c'è limite al peggio.Ecco le immagini girate sulla litoranea Alghero-Bosa. L'ultimo tratto della splendida strada panoramica che dalla Riviera del Corallo conduce a Bosa in condizioni raccapriccianti per la quantità di rifiuti presenti.Sporcizia e fazzoletti ovunque nello slargo poco distante dal ponte di Calabona. Da qualche giorno è sorta perfino una vera e propria discarica che si affaccia sul mare di Capo Caccia all'orizzonte.Se non si capisce che l'ambiente è il bene più prezioso che cittadine turistiche come Alghero possono vantare, tutti gli sforzi saranno vani. Servono controlli veri da parte delle istituzioni e sanzioni pesanti. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv