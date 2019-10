Condividi | Dir 11:55 In arrivo nella calza della Befana la sorpresa per le famiglie italiane. L´idea è quella di premiare con un rimborso tutti quelli che pagano con carte e bancomat Bonus Befana, nella calza 500 euro



ROMA - Potrebbe essere un'Epifania più ricca per le famiglie italiane. In arrivo nella calza della Befana la sorpresa: l'idea alla quale lavorano i tecnici del Ministero dell'Economia è quella di premiare con un rimborso tutti quelli che pagano regolarmente e con continuità con carte di credito e bancomat.



Si tratta di rimborsi su alcuni pagamenti tracciabili per alcune voci a rischio nero, come per esempio i ristoranti, bar e negozi di abbigliamento. L'ipotesi su cui si dibatte altro non è che il cosiddetto cashback, ossia la restituzione di parte dell'Iva a chi evita il ricorso al contante.



Chi opterà per l'utilizzo della carte insomma, pagherà nei negozi la stessa cifra di chi invece deciderà di farlo in contanti, con una lieta sorpresa finale. Alla fine di ogni mese, si ritroverebbe l'accredito pari alla percentuale concordata della spesa sostenuta. Un modo abbastanza semplice per garantire il rimborso agli utenti/clienti. Commenti ROMA - Potrebbe essere un'Epifania più ricca per le famiglie italiane. In arrivo nella calza della Befana la sorpresa: l'idea alla quale lavorano i tecnici del Ministero dell'Economia è quella di premiare con un rimborso tutti quelli che pagano regolarmente e con continuità con carte di credito e bancomat.Si tratta di rimborsi su alcuni pagamenti tracciabili per alcune voci a rischio nero, come per esempio i ristoranti, bar e negozi di abbigliamento. L'ipotesi su cui si dibatte altro non è che il cosiddetto, ossia la restituzione di parte dell'a chi evita il ricorso al contante.Chi opterà per l'utilizzo della carte insomma, pagherà nei negozi la stessa cifra di chi invece deciderà di farlo in contanti, con una lieta sorpresa finale. Alla fine di ogni mese, si ritroverebbe l'accredito pari alla percentuale concordata della spesa sostenuta. Un modo abbastanza semplice per garantire il rimborso agli utenti/clienti.