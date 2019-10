Condividi | Cor 12:01 L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia Sarroch: affitti in nero per 172mila euro



SARROCH - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un privato residente in Cagliari e proprietario di sei immobili commerciali ubicati nel capoluogo concessi in locazione a soggetti economici operanti in diversi settori artigianali e commerciali. L’input per l’attività ispettiva scaturisce da una preliminare acquisizione di informazioni attraverso mirati servizi di osservazione e di controllo del territorio, successivamente approfondite mediante l’analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, con particolare riferimento a quelli relativi ai contratti di locazione registrati inerenti unità immobiliari.



Il controllo, eseguito anche a mezzo di controlli sul posto per verificare gli effettivi utilizzatori degli immobili, ha permesso di accertare che le sei unità immobiliari a destinazione commerciale risultavano essere effettivamente locati ad aziende mediante contratti di locazione. Il proprietario degli immobili, per le annualità dal 2014 al 2018, periodo durante il quale non si è avvalso della possibilità di sottoporre a tassazione con la “cedolare secca” (imposta forfettaria applicata con un’aliquota del 21% sul canone di locazione lordo annuo) i redditi da fabbricati conseguiti tramite le locazioni, ha omesso di indicare nelle dichiarazioni presentate proventi per un importo complessivo pari a 172.132 euro.



L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti. Nello specifico comparto, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, dall’inizio dell’anno, nell’ambito di 46 controlli, hanno scoperto oltre 2.170.000 euro di canoni di locazione non dichiarati. Commenti SARROCH - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un privato residente in Cagliari e proprietario di sei immobili commerciali ubicati nel capoluogo concessi in locazione a soggetti economici operanti in diversi settori artigianali e commerciali. L’input per l’attività ispettiva scaturisce da una preliminare acquisizione di informazioni attraverso mirati servizi di osservazione e di controllo del territorio, successivamente approfondite mediante l’analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, con particolare riferimento a quelli relativi ai contratti di locazione registrati inerenti unità immobiliari.Il controllo, eseguito anche a mezzo di controlli sul posto per verificare gli effettivi utilizzatori degli immobili, ha permesso di accertare che le sei unità immobiliari a destinazione commerciale risultavano essere effettivamente locati ad aziende mediante contratti di locazione. Il proprietario degli immobili, per le annualità dal 2014 al 2018, periodo durante il quale non si è avvalso della possibilità di sottoporre a tassazione con la “cedolare secca” (imposta forfettaria applicata con un’aliquota del 21% sul canone di locazione lordo annuo) i redditi da fabbricati conseguiti tramite le locazioni, ha omesso di indicare nelle dichiarazioni presentate proventi per un importo complessivo pari a 172.132 euro.L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti. Nello specifico comparto, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, dall’inizio dell’anno, nell’ambito di 46 controlli, hanno scoperto oltre 2.170.000 euro di canoni di locazione non dichiarati.