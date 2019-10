Condividi | Red 12:14 Pubblicato l’avviso pubblico rivolto ai residenti nel Comune di Alghero, singoli cittadini, imprenditori agricoli e zootecnici, cacciatori, per la presentazione delle domande di contributo per le sterilizzazioni di cani e di gatti Alghero: sterilizzazione per cani e gatti



ALGHERO - Pubblicato l’avviso pubblico rivolto ai residenti nel Comune di Alghero, singoli cittadini, imprenditori agricoli e zootecnici, cacciatori, per la presentazione delle domande di contributo per le sterilizzazioni di cani e di gatti. L’obbiettivo è quello di contenere le nascite incontrollate, che spesso conducono all’abbandono delle cucciolate, costringendo l’Amministrazione, soprattutto nel caso dei cani, ad onerosi ricoveri nelle strutture convenzionate, con pesante aggravio sul bilancio comunale e quindi sull’intera cittadinanza. Il contributo è variabile, a seconda che si proceda alla sterilizzazione di un cane o di un gatto e, per i privati cittadini, si terrà conto del reddito Isee.



Di recente, la Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale fissa i criteri di erogazione dei contributi; l’importo dell’incentivo per la sterilizzazione dei cani parte dai 100euro per i cacciatori (per i quali non è richiesta certificazione del reddito), ai 230euro per allevatori ed agricoltori (anche in questo caso indipendentemente dal reddito Isee). Ai singoli cittadini, non rientranti in queste tre categorie, sono erogabili incentivi che vanno da un minimo di 120euro ad un massimo di 220euro. Nessuna distinzione di categoria è prevista per i possessori di gatti, per i quali sono stati programmati contributi compresi tra i 70 ed i 100euro, variabili a seconda della propria condizione economica. Il contributo sarà versato direttamente ai proprietari, che dovranno dimostrare l’avvenuta sterilizzazione presentando fattura o ricevuta fiscale, rilasciata da un veterinario con regolare iscrizione all’albo, con data di emissione successiva a quella di pubblicazione da parte del Comune dell’elenco degli ammessi.



Possono richiedere l'incentivo anche i proprietari di cani non microchippati, ma in questo caso si avrà diritto a ricevere il contributo solo dopo l'avvenuta microchippatura. L'avviso pubblico e tutta la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nello sportello comunale Facilit@mbiente (in Via Sant'Anna 38/40, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) e nelle sedi Infoalghero di Alghero (in Via Cagliari, ex Casa del caffé, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e, escluso il sabato, dalle 15.30 alle 18.30), Fertilia (in Via Pola, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 14.30 alle 17.30) e Santa Maria la Palma (in Piazza Olbia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).