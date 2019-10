15:26 Ricci, l'assessore a testa bassa: si parte «Per i ricci di mare, il vero pericolo non sono certo i pescatori regolari, ma quelli abusivi, che operano in maniera indiscriminata e spesso indisturbati. Ed è per questo che nel nuovo decreto abbiamo inserito divieti più rigidi e che, d’accordo con le Forze dell’ordine, abbiamo previsto controlli straordinari», dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia