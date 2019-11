video Condividi | Cor 17:05 «Ricci, stop alla pesca nelle aree marine»



«La vecchia querelle sul riccio di mare rientra nella cattiva gestione dei mari sardi. La risorsa è assolutamente in diminuzione, su questo non c´è alcun dubbio. Le poche aree marine protette sarde non dovrebbero consentire la pesca del riccio». Lo sottolinea Roberto Barbieri, presidente della locale sezione Legambiente di Alghero che irrompe nella discussione sull´apertura anticipata alla pesca del bogamarì.