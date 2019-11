Condividi | Pietro Sartore 16:20 L'opinione di Pietro Sartore Anziani e ostello, sciacalli si nasce



In questi giorni di pioggia continua, molti ci hanno consigliato di andare all’ostello di Fertilia a fare delle riprese video, così come faceva la Lega durante le scorse campagne elettorali (di nascosto, e sottolineo di nascosto, ci portarono pure un ministro). In effetti bisogna riconoscere che le posizioni occupate oggi in Regione e nell’amministrazione comunale sono lì a dimostrare che certa politica di sciacallaggio paga, ma sinceramente la carriera politica fatta su azioni di questo tipo non mi interessa.



D’altro canto, finalmente, passata la campagna elettorale, anche il Sindaco Conoci ha dichiarato in consiglio comunale che quella dell’ostello, come temporaneo alloggio per i nostri anziani, fu la scelta migliore, aggiungendo che all’ostello gli anziani dovranno restare ancora per molto tempo. Noi, d’altronde, questo lo sapevamo bene e per tale ragione, per rendere questa permanenza meno scomoda, furono stanziate risorse e fatti lavori (si chieda ad esempio agli operai dell’In house che non mi stancherò mai di ringraziare per l’impegno dimostrato in quella situazione di emergenza). Altri lavori però sono stati previsti e devono essere ancora fatti (ad esempio le coperture dei camminamenti) e per questo auspichiamo che l’attuale amministrazione si attivi al più presto nella direzione già programmata dalla precedente.



Su queste scelte l’opposizione non farà certo mancare il proprio contributo in aula. A proposito di aula, peraltro, speriamo che la maggioranza, concluse le spartizioni, porti in consiglio la discussione sul nuovo Cra. A oggi a dispetto di quanto scritto e detto (talvolta urlato...) in campagna elettorale, infatti, non risulta ancora alcun atto che modifichi la scelta della costruzione di un nuovo Cra a Fertilia. Credo, invece, che sia abbondantemente arrivato il tempo per chi governa di uscire dall’immobilismo ed interessare le commissioni competenti e il consiglio comunale sulle scelte da compiere per il futuro del Centro Residenziale Anziani.



*consigliere comunale "Per Alghero"