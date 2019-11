Condividi | Cor 20:20 La promessa elettorale della coalizione che oggi amministra la città di Alghero inizia ad assumere contorni tanto grotteschi quanto pittoreschi. E´ il turno del consigliere Ferrara che picchia duro «Step by Step, bentornata Alghero»



ALGHERO - «Continuano ad arrivare cartelle esattoriali pazze nelle case degli algheresi, richieste a volte errate a volte proprio assurde». La promessa elettorale della coalizione che oggi amministra la città di Alghero inizia ad assumere contorni tanto grotteschi quanto pittoreschi: un vero e proprio bluff elettorale, giocato sulla pelle dei cittadini.



E' il turno del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, che riporta testualmente l'impegno assunto in occasione delle elezioni con i cittadini algheresi. «C’è da star tranquilli, infatti, dopo il 16 giugno, in attuazione del programma della coalizione di centro destra, uno degli obiettivi sarà quello di sciogliere l’appalto in essere con la Step».



