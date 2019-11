Condividi | Cor 18:51 La paziente, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita all´Istituto di Montecatone a Imola per cure mediche. Il volo dell´Aeronautica militare è decollato martedì da Alghero Alghero-Bologna, volo urgente per una 69enne



ALGHERO - Nuovo volo della speranza dall'aeroporto algherese. Trasporto sanitario urgente per una donna di 69 anni in imminente pericolo di vita sulla tratta Alghero-Bologna. Un Falcon 900 dell'Aeronautica militare ha effettuato martedì il trasferimento della paziente dall'aerostazione Riviera del Corallo al capoluogo emiliano. La donna è stata poi portata all'Istituto di Montecatone a Imola per sottoporsi a cure mediche.