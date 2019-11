Condividi | Red 9:05 Venerdì 22 novembre, nel salone di Guardia grande, è in programma l’assemblea pubblica con argomento “Mancata consegna delle bollette Abbanoa nelle borgate della Bonifica storica, dedicata agli abitanti di Guardia grande, Corea, Sa Segada, Tanca Farrà e Maristella Bollette Abbanoa fantasma: malumori in borgata



ALGHERO – Bollette Abbanoa sempre al centro della discussione delle famiglie algheresi. Venerdì 22 novembre, alle 17.30, nel salone di Guardia Grande, è in programma l’assemblea pubblica con argomento “Mancata consegna delle bollette Abbanoa nelle borgate della Bonifica storica”



All'assemblea sono invitati tutti gli abitanti nelle borgate di Guardia Grande-Corea, Sa Segada-Tanca Farrà e Maristella. E' prevista la partecipazione dell’avvocato Franco Dore.



Vista l’importanza dell’argomento, i presidenti dei tre Comitati di Borgata, Angelo Sanna, Antonio Zidda e Tonina Desogos, invitano gli abitanti a partecipare numerosi. Sicuramente, un importante momento di confronto e di informazione per tutti i cittadini.



