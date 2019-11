Condividi | A.B. 19:51 Seconda vittoria per 3-0 nell´esordio casalingo del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile contro la Pvn NuoroPallavolo. Algheresi in vetta alla classifica con gli ossei della Smeralda volley WebProject Sottorete vince in casa



ALGHERO - Seconda vittoria consecutiva per gli algheresi della WebProject Sottorete, che sconfiggono i nuoresi della Pvn e conquistano 3punti preziosi, rimanendo in testa alla classifica con i rivali di sempre, gli ossesi della Smeralda volley. Una partita entusiasmante, condotta dai catalani fin dai primi punti, che dettano il ritmo e vincono i primi due set senza troppi problemi (25-20, 25-15. Nel terzo, cala un po' l'attenzione, portando il set punto a punto fino al 22-22 ma, dopo una scossa di coach Guido, gli algheresi riprendono le redini del gioco e chiudono il set 25-22.



«La squadra c'è è un unita - commenta Fabio Guido - Qualche incertezza nei primi punti, ma ci siamo subito messi a registro e il secondo set lo abbiamo chiuso agevolmente. Nel terzo, un po' di calo di concentrazione, ho dovuto richiamare l'attenzione e grazie ad un buon servizio di Mondino Demartis e il gioco ben distribuito dall'alzatore Enrico Granese, siamo riusci a chiudere la partita».



E' stata una serata di sport ed aggregazione, grazie anche alla presenza di un numeroso pubblico che già dallo scorso anno segue il ritorno della Sottorete nella pallavolo maschile. Come di consueto, la Webproject Sottorete è regina dell'ospitalità, offrendo nel dopo partita un momento di convivialità sia ai tifosi, sia agli avversari. Nella prossima gara, sabato 23 novembre, alle 19, gli algheresi saranno impegnati in trasferta, sul campo della Silvio Pellico Sassari.



Nella foto: l'alzatore algherese Enrico Granese Commenti ALGHERO - Seconda vittoria consecutiva per gli algheresi della WebProject Sottorete, che sconfiggono i nuoresi della Pvn e conquistano 3punti preziosi, rimanendo in testa alla classifica con i rivali di sempre, gli ossesi della Smeralda volley. Una partita entusiasmante, condotta dai catalani fin dai primi punti, che dettano il ritmo e vincono i primi due set senza troppi problemi (25-20, 25-15. Nel terzo, cala un po' l'attenzione, portando il set punto a punto fino al 22-22 ma, dopo una scossa di coach Guido, gli algheresi riprendono le redini del gioco e chiudono il set 25-22.«La squadra c'è è un unita - commenta Fabio Guido - Qualche incertezza nei primi punti, ma ci siamo subito messi a registro e il secondo set lo abbiamo chiuso agevolmente. Nel terzo, un po' di calo di concentrazione, ho dovuto richiamare l'attenzione e grazie ad un buon servizio di Mondino Demartis e il gioco ben distribuito dall'alzatore Enrico Granese, siamo riusci a chiudere la partita».E' stata una serata di sport ed aggregazione, grazie anche alla presenza di un numeroso pubblico che già dallo scorso anno segue il ritorno della Sottorete nella pallavolo maschile. Come di consueto, la Webproject Sottorete è regina dell'ospitalità, offrendo nel dopo partita un momento di convivialità sia ai tifosi, sia agli avversari. Nella prossima gara, sabato 23 novembre, alle 19, gli algheresi saranno impegnati in trasferta, sul campo della Silvio Pellico Sassari.Nella foto: l'alzatore algherese Enrico Granese