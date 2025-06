Cor 11:20 Summer Camp con Aliva Volley Alghero L’iconica Manù Benelli, la giocatrice più titolata nella storia della pallavolo italiana, ora allenatrice e fondatrice della Volley Acadamy, insieme a Luisella Milani, Chiara Arcangeli, Jole Ruzzini, Luca Bucaioni, Gianluca Graziosi e Roberto Di Maio dirigeranno gli allenamenti



ALGHERO - Dal 16 al 21 giugno 2025, nella magnifica zona di Maria Pia, l'Aliva Volley Alghero organizza il primo Alghero Summer Camp “Riviera del Corallo”, un'esperienza unica per tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 anni ai 18 anni che amano la pallavolo, che unisce divertimento e relax. I ragazzi avranno la possibilità di approfittare di una formazione intensiva e differenziata in base all’età e all’esperienza dell’atleta e perfezionare le basi della pallavolo, in un ambiente di divertimento e socialità: in collaborazione con la Volley Academy di Manù Benelli, avrà a disposizione tecnici di grande esperienza e campioni nazionali che seguiranno gli atleti in un allenamento intensivo.



L’iconica Manù Benelli, la giocatrice più titolata nella storia della pallavolo italiana, ora allenatrice e fondatrice della Volley Acadamy, insieme a Luisella Milani, Chiara Arcangeli, Jole Ruzzini, Luca Bucaioni, Gianluca Graziosi e Roberto Di Maio dirigeranno gli allenamenti nei diversi ruoli della pallavolo: un importante evento di crescita per tutti gli atleti e gli allenatori.



Farà parte dello staff la dott.ssa Elisabetta Marchisa, Counselor relazionale - mental coach, che affronterà importanti lati dello sport e del gioco di squadra con gli atleti che parteciperanno al Camp, analizzando il lato psicologico del benessere sportivo, contribuendo a chiarire gli obiettivi e fornendo gli strumenti necessari per raggiungerli. Non solo sport: gli atleti, nel tempo libero, potranno godere delle meravigliose spiagge di Alghero e visitare il centro storico. Gli ospiti dell’Alghero Summer Camp “Riviera del Corallo” verranno seguiti costantemente dallo staff dell’Aliva Volley Alghero che sarà sempre presente in ogni momento, non tralasciando nessun dettaglio nell’organizzazione di una settimana da non dimenticare.