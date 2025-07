Cor 14:10 Al Lido di Alghero il Summerbeach Village Al via la 21ª edizione. Appuntamento ormai consolidato dell’estate algherese, che anche quest’anno animerà la spiaggia del Lido San Giovanni nei mesi di luglio, agosto e settembre



ALGHERO - Al via la 21ª edizione del Summerbeach Village, appuntamento ormai consolidato dell’estate algherese, che anche quest’anno animerà la spiaggia del Lido San Giovanni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Un traguardo importante che conferma la crescita costante di un progetto nato per promuovere lo sport e il divertimento in un contesto unico e suggestivo. La programmazione estiva sarà caratterizzata dai tradizionali tornei Open di Beach Volley 2vs2, suddivisi in categorie maschile, femminile, misto e under, con un fitto calendario che culminerà nella finalissima “King and Queen of Summerbeach”, in programma a fine agosto.



Accanto ai tornei, saranno attivi anche i corsi di Beach Volley, rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 anni in su, con appuntamenti fissi ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:00, sotto la guida esperta di maestri federali. Un’occasione per avvicinarsi a questo sport in un ambiente sano e dinamico, coltivando tecnica, passione e spirito di squadra.



«Siamo orgogliosi di aver raggiunto il traguardo della 21ª edizione, un risultato che dimostra la forza del progetto e la fiducia che la città e i partecipanti ci hanno sempre dimostrato», dichiara il presidente Stefano Ogno. «La programmazione di quest’anno sarà ancora più ricca e variegata: tanto sport, dall'handball agli scacchi passando per il beach rugby e la pallavolo, ma anche musica ricercata, con giovani artisti emergenti che daranno energia alle nostre serate. Tutto questo è possibile grazie a uno staff prezioso, sempre impeccabile in fase di preparazione e allestimento. Un ringraziamento speciale va a chi lavora dietro le quinte, rendendo ogni edizione migliore della precedente».