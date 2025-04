S.A. 14:41 Prima Divisione: Sottorete vince e resta capolista Alghero vince in casa contro il Castelsardo. A tre giornate dal termine della stagione regolare, la Sottorete Alghero comanda la classifica con 46 punti in 16 partite, davanti al Pro Volley Olbia fermo a quota 44



ALGHERO - Vittoria netta per la Sottorete Alghero nella diciannovesima giornata del campionato di Prima Divisione maschile. Nella palestra delle Scuole Medie Maria Carta di Alghero, i ragazzi guidati da Enrico Granese hanno superato 3-0 l’ASD Centro Storico Castelsardo con i parziali di 26-24, 25-18, 25-15. Una partita solida, giocata con personalità nonostante alcune assenze. I padroni di casa hanno mantenuto la lucidità nei momenti decisivi, portando a casa tre punti fondamentali in vista della volata finale. A tre giornate dal termine della stagione regolare, la Sottorete Alghero comanda la classifica con 46 punti in 16 partite, davanti al Pro Volley Olbia fermo a quota 44. Proprio la squadra gallurese sarà la prossima avversaria, nel recupero della 15ª giornata previsto per giovedì 17 aprile alle 20:45 nella palestra di Telti. Uno scontro diretto che potrebbe decidere il primo posto in vista dei playoff.