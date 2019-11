Condividi | Red 16:27 L’amministratore straordinario provinciale conferma l’impegno della Provincia di Sassari nella prosecuzione degli interventi programmati per la “Strada dell’Anglona” e nella realizzazione della circonvallazione di Nulvi Circonvallazione Nulvi: Fois incontra l´Amministrazione



NULVI - L’amministratore straordinario provinciale Pietrino Fois conferma l’impegno della Provincia di Sassari nella prosecuzione degli interventi programmati per la “Strada dell’Anglona” e nella realizzazione della circonvallazione di Nulvi. Durante l’incontro, che si terrà domani, giovedì 21 novembre, alle 17, nel palazzo comunale di Nulvi, alla presenza del sindaco e degli amministratori locali, Fois intende informare la comunità nulvese sulla certezza del finanziamento destinato alla realizzazione dell’opera che sarà inserita nel Piano delle opere pubbliche 2020-2022.



E’ in itinere l’iter autorizzativo da parte degli uffici regionali, che hanno richiesto l’ulteriore approfondimento mediante la procedura di Valutazione di impatto ambientale, e solo con la conclusione di questo procedimento si potrà procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e quindi con l’affidamento dei lavori. La cosiddetta “Circonvallazione di Nulvi”, ovvero il tratto stradale che dovrebbe mettere in comunicazione il tratto Osilo-Nulvi, realizzato nel febbraio 2018, con la Strada provinciale Nulvi-Tergu-Sedini, dispone di un finanziamento di circa 5,2milioni di euro; lunga 3chilometri, la strada potrà collegarsi alla Nulvi-Tergu a meno di un chilometro dal cento abitato.



Unire Nulvi al capoluogo provinciale con un collegamento sicuro e moderno è fondamentale per l’intero sistema viario provinciale e per tutta una serie di insediamenti ed attività produttive che caratterizzano l’economia del territorio. Con l’apertura della Strada dell’Anglona, si è determinato un incremento del traffico veicolare nel centro abitato di Nulvi e questo intervento è necessario per poter accrescere la sicurezza degli automobilisti e di tutti i cittadini.



