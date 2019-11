Condividi | Cor 20:00 Lunedì inizia il trasferimento del Laboratorio Analisi nei nuovi locali dell´Ospedale Civile di Alghero. Saranno garantite soltanto le prestazioni urgenti Laboratorio Analisi in nuovi locali: disservizi



ALGHERO - Il Laboratorio Analisi sarà allestito nei nuovi locali posti al piano terra dell’ospedale Civile. Inizia lunedì 25 novembre il trasferimento del Laboratorio Analisi nei nuovi locali posti al piano terra del corpo centrale del nosocomio.



I nuovi locali si trovano accanto al Centro Trasfusionale e sono dotati di un accesso diretto dalla strada. Durante i lavori per il trasferimento, il Laboratorio Analisi garantirà le prestazioni in urgenza e sospenderà il servizio prelievo dedicato agli utenti esterni ad eccezione delle prestazioni per gli utenti in terapia anticoagulante (T.A.O.) e dei controlli per i pazienti oncologici.



L’ASSL Sassari si scusa con gli utenti per il disagio ma assicura loro che il trasferimento del Laboratorio Analisi è stato programmato al fine di migliorare l’erogazione del servizio. Commenti ALGHERO - Il Laboratorio Analisi sarà allestito nei nuovi locali posti al piano terra dell’ospedale Civile. Inizia lunedì 25 novembre il trasferimento del Laboratorio Analisi nei nuovi locali posti al piano terra del corpo centrale del nosocomio.I nuovi locali si trovano accanto al Centro Trasfusionale e sono dotati di un accesso diretto dalla strada. Durante i lavori per il trasferimento, il Laboratorio Analisi garantirà le prestazioni in urgenza e sospenderà il servizio prelievo dedicato agli utenti esterni ad eccezione delle prestazioni per gli utenti in terapia anticoagulante (T.A.O.) e dei controlli per i pazienti oncologici.L’ASSL Sassari si scusa con gli utenti per il disagio ma assicura loro che il trasferimento del Laboratorio Analisi è stato programmato al fine di migliorare l’erogazione del servizio.