Fiber, Abbanoa, Fastweb: lavori a Sassari

SASSARI - Proseguono i lavori di Open Fiber, Abbanoa e FastWeb a Sassari. Salvo contrattempi e compatibilmente con le condizioni climatiche, in questi giorni Open Fiber sarà impegnata nei cantieri di ripristino del manto stradale e di scavo con la tecnica della trincea e mini trincea. Riguarderanno parte di alcune vie (Civitavecchia, Marsiglia, Torres, Alghero, Torino, Torre Tonda, Viale Umberto I, traversa Torres e Viale Dante). Abbanoa sarà invece impegnata in Via Lenci. Infine, FastWeb interverrà all'incrocio tra Corso Pascoli e Via Montello.