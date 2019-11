Condividi | Cor 12:00 Volo sanitario urgente questa mattina dall´aeroporto di Alghero. Una bimba in imminente pericolo di vita è stata trasportata d´urgenza verso Roma. Ricovero all´ospedale Bambino Gesù Bimba in pericolo, volo urgente da Alghero



ALGHERO - Nuova corsa contro il tempo dallo scalo Riviera del corallo. Una bambina di appena sei anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata d'urgenza questa mattina (mercoledì) da Alghero all'aeroporto di Ciampino.



Da li, è stata ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola è stata imbarcata su un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare.



Il trasferimento nella struttura ospedaliera pediatrica della Capitale è propedeutico alle cure mediche a cui la piccola bimba dovrà essere sottoposta. La richiesta, come avviene in simili circostanze, è giunta dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea.