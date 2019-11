video Condividi | Cor 15:56 Step, Sartore sbugiarda tutti



Il consigliere è un fiume in piena e dispensa "pillole" di memoria (politica). Le recenti dichiarazioni del sindaco di Alghero su Step e Secal, col ripensamento circa la rescissione del contratto annunciata in campagna elettorale agli algheresi, alimentano polemiche in città. Una dura reprimenda arriva dal consigliere comunale Pietro Sartore: mette in mora col favore della telecamera chi, grazie alla sua presenza in Aula dai banchi della maggioranza, aveva votato la mozione che impegnava l´amministrazione ad internalizzare il servizio di riscossione e punta il dito contro Camerada, Piras, Salaris e Pirisi Maurizio. «Non riesco a credere che possano accettare impotenti le scelte del sindaco». E su Conoci è ancora più schietto: non fa ciò che dice, ecco le prove.