Condividi | Red 21:36 Volo sanitario urgente, oggi pomeriggio, dall´aeroporto di Alghero. Un´80enne in imminente pericolo di vita è stata trasportata d´urgenza da un C27J della 46esima Brigata aerea dell´Aeronautica militare per essere ricoverata all´ospedale San Raffaele Anziana grave, volo urgente Alghero-Milano



ALGHERO – Volo contro il tempo da Alghero a Milano per salvare una vita umana. Una donna di 80 anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza oggi pomeriggio (giovedì) dalla Sardegna all'aeroporto di Milano.



Il volo è stato possibile grazie ad un C27j della 46esima Brigata aerea dell'Aeronautica militare. Atterrato il velivolo, era pronta sul posto un'ambulanza.



Da lì, infatti, l'anziana signora è stata ricoverata all'ospedale San Raffaele del capoluogo meneghino. Il trasporto sanitario urgente è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea. Commenti ALGHERO – Volo contro il tempo da Alghero a Milano per salvare una vita umana. Una donna di 80 anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza oggi pomeriggio (giovedì) dalla Sardegna all'aeroporto di Milano.Il volo è stato possibile grazie ad un C27j della 46esima Brigata aerea dell'Aeronautica militare. Atterrato il velivolo, era pronta sul posto un'ambulanza.Da lì, infatti, l'anziana signora è stata ricoverata all'ospedale San Raffaele del capoluogo meneghino. Il trasporto sanitario urgente è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea.