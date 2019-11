Condividi | A.B. 10:11 Terza vittoria consecutiva per la compagine algherese, che vince fuori casa con la Silvio Pellico 0-3 nel match valido per il campionato regionale di serie D di pallavolo maschile Volley: WebProject Sottorete cala il tris



ALGHERO - Tre partite e tre vittorie per la WebProject Sottorete, che si riconferma al vertice della classifica di serie D di pallavolo maschile. Una partita giocata palla su palla, contro un'agguerrita Silvio Pellico, squadra giovane con diversi talenti, dotati di ottima tecnica e prestanza atletica, che hanno dato filo da torcere ai più esperti catalani. Un incontro tutt'altro che semplice, ben gestito dagli algheresi, che grazie ad un gioco ordinato e compatto portano a casa un 3-0 che vale altri 3punti in classifica. Grande prestazione dell'opposto Antonio Nettuno, che mette a segno 14punti. Ottima prova anche per le bande Geky Buo e Mondino Demartis, che mettono a segno complessivamente 17punti.



«Son contento di questa terza vittoria, una ottima prova di squadra», commenta il mister della WebProject Sottorete Fabio Guido. «Una Silvio Pellico preparata, con un ottima tecnica, anche se han pagato l'inesperienza di gioventù. Noi facciamo ancora tanti errori evitabili, si dovrà lavorare in palestra sulla gestione dell'errore»¸ ha concluso coach Guido.



Mario Pitzolu, secondo alzatore della Sottorete aggiunge: «Sicuramente una buona prova di collettivo, convincente. A tratti la tensione si affievolisce e lasciamo scivolare via troppe azioni commettendo molti errori individuali permettendo agli avversari di rientrare in gara. Per il resto si è visto che i numeri ci sono per fare meglio». Appuntamento in casa, domani, sabato 30 novembre alle 20, nella palestra di Via Diez, per la quarta di campionato, contro la Sirio Orosei.



