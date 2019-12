video Condividi | A.B. 10:55 «Al Marino un Centro d´eccellenza»



Giù le mani dal Marino e dalla sanità algherese. «Forza Italia in questi anni ha combattuto una battaglia dura per sostenere la sanità, oggi bisogna ritornare sul tema in modo compatto e forte». Marco Tedde firma la petizione a sostegno della sanità di Alghero. Poi la sua personale visione: Il futuro del Marino è di centro riabilitativo d'eccellenza. Commenti Giù le mani dal Marino e dalla sanità algherese. «Forza Italia in questi anni ha combattuto una battaglia dura per sostenere la sanità, oggi bisogna ritornare sul tema in modo compatto e forte». Marco Tedde firma la petizione a sostegno della sanità di Alghero. Poi la sua personale visione: Il futuro del Marino è di centro riabilitativo d'eccellenza. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv