«Marino, il sindaco battagli in Regione»

video 1/12/2019 Marino, sindaco e assessore firmano la petizione «Abbiamo il dovere di tutelare le nostra strutture sanitarie, sia il Civile che il Marino, dobbiamo rafforzarle, fare in modo che riprendano ad operare così come avveniva qualche tempo fa. Veniamo da un lustro di abbandono, aggravato anzi da progettualità che portavano ad un impoverimento e alla graduale demolizione della sanità territoriale. Dobbiamo invece far riprendere la centralità che Alghero merita». Il sindaco Mario Conoci con le assessore Maria Grazia Salaris e Giorgia Vaccaro firma la petizione per sostenere la piena operatività dell´ospedale Marino. Le interviste con i tre rappresentanti dall´Amministrazione.