Sanità: nuovi orari per gli uffici Sau

ALGHERO - Nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici Sau di Via degli Orti, ad Alghero. Per ottimizzare la gestione amministrativa e consentire l'avvio di nuovi percorsi organizzativi, gli uffici saranno aperti, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 17. Il venerdì mattina, gli uffici Sau di Alghero resteranno chiusi al pubblico per consentire agli operatori l'adeguato svolgimento dell'attività amministrativa.