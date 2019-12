Condividi | A.B. 22:21 Dopo i buoni risultati avuti lo scorso anno, è ripresa in maniera positiva la stagione agonistica della compagine algherese, impegnata nei campionati di Prima divisione maschile e femminile e nei tornei giovanili Volley: riparte la Gymnasium



ALGHERO - Dopo i buoni risultati avuti lo scorso anno, è ripresa in maniera positiva la stagione agonistica della Gymnasium volley Alghero. Hanno cominciato le ragazze della Prima divisione, che affronteranno un campionato difficile ed impegnativo, che le vede nelle vesti di matricola, essendo state promosse in questa serie la scorsa stagione. Le ragazze di Pasqualino Sotgia sono scese in campo sabato, nel campo amico di Via Diez dove, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, hanno affrontato e battuto le sassaresi della Silvio Pellico 3P con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-18, 25-13).



La partita non è mai stata in discussione ed è stata sempre saldamente in mano alle algheresi, le quali non hanno ancora messo in mostra il loro volley migliore, cosa normale essendo ancora all'inizio della stagione, ma dimostrando, comunque, di avere grandi potenzialità. Da segnalare l'ottima regia della palleggiatrice Francesca Apreda e le efficaci schiacciate di Valeria Fadda. Il prossimo incontro è in programma giovedi 12 dicembre, in trasferta, contro la Sorso volley.



Invece, è iniziato con una sconfitta il campionato di Prima divisione maschile. I ragazzi di coach Enrico Granese hanno ceduto le armi alla forte ed esperta Quadrifoglio, nell'incontro disputatosi domenica a Porto Torres, con il punteggio di 3-0. Ma, soprattutto nel terzo set, gli algheresi hanno avuto una bella reazione, cosa che fa ben sperare per il futuro, anche se l'obiettivo primario della società e far fare esperienza ai numerosi giovani e farli crescere.



Per quanto riguarda gli altri campionati femminili: l'under 18 esordirà nel girone A mercoledì 11 dicembre, a Porto Torres, contro la Quadrifoglio volley; l'under 16 giocherà nel girone A, domenica 8 dicembre, in trasferta, contro l'Orion Porto Torres volley. Infine, l'under 14 ha esordito nel girone C, domenica, in casa, riportando una sconfitta per 3-0 contro la Junior volley di Sassari.