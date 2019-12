Condividi | Cor 19:35 Ecco un´immagine dell´ultima trovata in tema di notifica nella città di Alghero. Avvisi marchiati Step affissi con tanto di nastro adesivo sui portoni all´esterno dei palazzi Cartelle: avvisi con scotch ad Alghero



ALGHERO - Non siete a casa, in ufficio o negozio per rispondere ai messi notificatori sguinzagliati in mezza città di Alghero dalla società che, per conto del Comune di Alghero, procede con avvisi a pioggia alla riscossione coattiva delle imposte locali? Non c'è alcun problema.



Ecco un'immagine dell'ultima trovata in tema di notifica. Avvisi marchiati Step, affissi con tanto di nastro adesivo sui portoni, all'esterno dei palazzi. E - cosa ancor più strana - con ben in evidenza il nome del cittadino, presunto reo.



