L'Atletica leggera premia l´Alghero marathon

ALGHERO – Domenica, nella sala consigliare del municipio di Assemini, si è svolta l'annuale festa dell’Atletica leggera sarda, con la premiazione di 270 atleti e numerose società isolane, che si sono distinte in varie attività. L’Alghero marathon è stata premiata dal presidente regionale Fidal Sergio Lai per la vittoria della classifica femminile a squadre nella prima edizione del “Master on the road 2019”. La compagine maschile dei bluerunner, invece, si è classificata seconda per 9punti dietro la Cagliari Atletica leggera.



Annata placcata d’oro per Daniela Perinu, vincitrice al femminile del nuovo circuito a tappe regionale, con cinque vittorie ed altri quattro piazzamenti sul podio in undici gare disputate. Non solo: il suo 2019 ha visto un costante crescendo sia sulle gare brevi, sia in quelle lunghe. Ne sono testimonianza i tre primati personali collezionati in altrettante distanze. Ai Diecimila di Alghero (39’26”) ha migliorato di oltre 2' il precedente primato registrato alla notturna di San Giovanni a Firenze (41’34”) di tre mesi prima. In pista, invece, 40’58” sui 10mila metri ai Campionati regionali svoltisi a Sassari. Recentemente, nella mezza maratona CagliariRespira, ha stabilito il nuovo personale sulla distanza (1h29’44”), limando poco più di un minuto il tempo (1h30’59”) della Roma by Night Run, dove fu seconda assoluta. Autentico capolavoro in maratona: ad aprile, a Milano, correndo quasi 4' sotto il precedente limite segnato nel 2015 a Valencia. Un mese fa, a New York, l’ulteriore passo in avanti, in 3h12’30”.



Ad Assemini, riconoscimenti anche per Daniela Zedda e per Angelo Tiloca, entrambi terzi nelle classifiche individuali del Master on the Road. Ma la stagione non è ancora finita. Infatti, domenica 15 dicembre, è in programma l'ultimo impegno agonistico del 2019, con la mezza maratona di Olbia lungo le strade di Porto Rotondo.