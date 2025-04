S.A. 8:36 Campestre in Riviera: 200 piccoli atleti ad Alghero Successo per la terza edizione della Campestre in Riviera, manifestazione di corsa campestre riservate alle categorie esordienti, ragazzi e cadetti valida quale seconda prova del campionato di società Grand Prix Esordienti



ALGHERO - Un maxi concentramento di oltre duecento piccoli atleti in rappresentanza delle società Fidal della provincia di Sassari ha invaso e colorato la pineta di Maria Pia, nel tratto compreso tra lo Chalet e la Palafitta, partecipando alla terza edizione della Campestre in Riviera, manifestazione di corsa campestre riservate alle categorie esordienti, ragazzi e cadetti valida quale seconda prova del

campionato di società Grand Prix Esordienti. Ad organizzare l’evento l’Alghero Marathon in

collaborazione con il comitato provinciale Fidal di Sassari. Il percorso all’interno della pineta Maria

Pia, reso più complicato ed insidioso dalla pioggia caduta nelle prime ore dell’alba, è stato ricavato

tra i sentieri della pineta algherese in sinergia con la sezione regionale della società Botanica

italiana che ha tenuto in considerazione gli aspetti ambientali e la salvaguardia della flora autoctona

presente. La tappa di Alghero ha visto l’assegnazione dei riconoscimenti alle dieci società

partecipanti (Alghero Marathon, I Guerrieri del Pavone, Atletica Ozieri, Ccrs Sorso, Podistica

Sassari, Atletica Leggera Porto Torres, Shardana Sassari, Ichnos Sassari, Studium et Stadium,

Atletica Ploaghe).



Il titolo provinciale dei societari giovanili di cross, che include le somme dei punteggi maturate nelle prove del 9 marzo scorso al parco Vita di Sorso e appunto ieri ad Alghero, è stato conquistato a pari merito (46 punti) dall’Alghero Marathon e dall’Atletica Leggera Porto Torres. Terzi a 45 punti l’Ichnos Sassari che ha di poco preceduto la Shardana Sassari (43) e I Guerrieri del Pavone (42). Dieci le prove maschili e femminile in calendario: esordienti 5, 8, 10 (tutte valide per il Grand Prix con distanze sui 200, 300 e 600 metri), ragazzi under 12 sui 1000 metri e cadetti under 16 sui 2000 metri. Al termine dell’intesa mattinata di gare, meticolosamente organizzato dal sodalizio algherese con l’apporto di soci e volontari, si sono svolte le premiazioni con le coppe per i primi tre di ogni categoria e la consegna di una medaglia ricordo a tutti i partecipanti e successivo rinfresco finale.

Sempre domenica si è disputata la prima edizione della CorriBancali organizzata dalla RunFast

Sassari in collaborazione con la Trail&Road Runners.



Percorso interamente asfaltato con un po’ di dislivello all’interno della frazione di Bancali. Un nuovo evento nel calendario provinciale nato negli ultimi due mesi che ha visto la partecipazione di 218 atleti accompagnati per l’intera durata della gara di 8km da raffiche di vento. Ottavo posto assoluto per Giuseppe Corda (27’17) che è anche salito sul podio (3° SM45). Ha vinto Tiziano Melia che ha preceduto Christian Concas e Luca Petretto. Podi di categoria anche per Monica Dessì (38’28, 2° SF55) e Palmiro Concas (57’41, 2°SM75) ad una settimana esatta dal podio negli 8km della Corri Cheremule. In quel caso primo posto SM75. A Cheremule podio di categoria per Rossella Soriga. Giuseppe Calaresu e Monica Dessì, in gara alla CorriBancali, domenica 23 marzo hanno partecipato a San Gavino Monreale alla prova del campionato regionale battezzata “Duathlon città dello zafferano” con prima frazione di 5km di corsa, seconda con 20km in bicicletta e ultima di 2,5km di corsa. Podi nelle varie speciali categorie per loro e per Maria Teresa Piras. Hanno difeso i colori della Triathlon Team Sassari e F.I. Triathlon.



Nella foto: la partenza