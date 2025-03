S.A. 10:25 Alla Corri Bancali Alguerunners sul podio Alguerunners si è presentata alla partenza con Michela Pensè, Roberto Uda, Carlo Maccioccu, Francesco Priamo e Tonino Raciti che al termine di una bellissima gara è salito sul gradino più alto del podio della sua categori



ALGHERO - Al via per la prima edizione della “Corri Bancali” oltre duecento iscritti, per percorrere il tracciato di 7km e 800 all’interno della borgata. Organizzata da Run Fast e Trail Road Runner, è stata una gara di ottimo livello agonistico, ha visto salire sul podio al primo posto per la gara femminile Alice Capone, seguita al secondo posto da Giorgia Pieraccini e Annalisa Gaspa al terzo posto.

La categoria uomini è stata vinta da Tiziano Melia, seconda piazza per Christian Concas e al terzo posto Luca Petretto.



Alguerunners si è presentata alla partenza con Michela Pensè, Roberto Uda, Carlo Maccioccu, Francesco Priamo e Tonino Raciti che al termine di una bellissima gara è salito sul gradino più alto del podio della sua categoria, confermando l’ottimo stato di forma già testato ad Oristano nelle scorse settimane.



La compagine algherese con i suoi numerosi atleti sta dimostrando, domenica dopo domenica di competere a buoni livelli in tutte le competizioni alle quali partecipa. Cresciuta in termini numerici, organizzativi e soprattutto tecnici, la società giallorossa conferma un importante trend positivo e rilancia preparando i propri atleti per i prossimi appuntamenti in regione, ad Oristano, Chia e Olbia.



Nella foto: gli atleti algheresi