Alguerunners, tra maratona e solidarietà Alguerunners, Sos Iddanoesos e Runfast a sostegno della ricerca al fianco di Ail nella maratona nazionale Run4Hope, in occasione della celebrazione dei 160 anni del Corpo della Guardia Costiera



ALGHERO - Arriverà a Sassari passando per Villanova, Alghero e Olmedo la staffetta della solidarietà “Run4Hope” giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Maratona a carattere nazionale organizzata a sostegno dell’AIRC, rivolta alla raccolta fondi a favore della ricerca contro le leucemie, linfomi e mieloma. Run4Hope, anche quest’anno ha disegnato un entusiasmante e curioso Giro d’Italia podistico, strutturato in staffette non competitive organizzate in forma sincrona Regione per Regione, che farà viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.



L’evento, presentato a livello nazionale mercoledì 19 marzo a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, con apposita conferenza stampa nazionale, è fortemente sostenuto dal Corpo delle Capitanerie di porto che quest’anno festeggia il 160° anniversario dalla sua fondazione.

Ad attendere il testimone, presso la banchina Dogana del porto di Alghero sabato pomeriggio 12 aprile, ci sarà il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Biagio Semeraro e dal sindaco Raimondo Caciotto, che attenderanno gli atleti delle società Sos Iddanoesos accolti dai ragazzi di Alguerunners che come lo scorso, rappresenteranno la città di Alghero podisticamente.



Per l’occasione, il testimone verrà consegnato al Comandante Semeraro, il quale lo custodirà in Capitaneria sino alla mattina di domenica 13 aprile, quando verrà affidato nelle mani e nelle gambe degli staffettisti che ripartiranno alla volta della Città di Sassari, con tappa intermedia ad Olmedo dove ad accoglierli ci saranno il sindaco Toni Faedda con l’assessore allo sport con un comitato di accoglienza. Durante la tappa Alghero/Olmedo, gli atleti Alguerunners saranno accompagnati anche da alcuni atleti/militari della Guardia Costiera che all’arrivo, consegneranno il testimone ai colleghi di Run Fast per poi proseguire il percorso verso Sassari, traguardo finale. In Sardegna, partirà da Cagliari, alla presenza delle autorità e della stampa locale, il viaggio di Run4Hope dopo un appassionante percorso attraverso i luoghi più belli della nostra isola sarà supportato da numerose società e podisti che si alterneranno nelle diverse tappe sarde. I chilometri finali saranno percorsi da Oristano, passando per Bosa via Villanova Monteleone, lungo la strada panoramica e sui promontori costieri per arrivare nella cittadina catalana sempre più votata ad accogliere ed implementare eventi sportivi di grande livello.