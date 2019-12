Condividi | Red 14:56 «L’autonomia, se ben governata, genera buoni frutti. Lo dimostra questa piazza che celebra un’opera concreta dell’impegno degli amministratori capaci a favore della comunità», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna, intervenuto all´inaugurazione della piazza intitolata all´ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga Autonomia: Solinas a Golfo Aranci



Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, intervenendo all’inaugurazione della piazza intitolata al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, «esempio più limpido di uomo delle Istituzioni che ha unito fieramente e con orgoglio la bandiera dell’Italia e quella della Sardegna». La nuova e prima piazza di Golfo Aranci (la seconda più ampia dell’Isola) è uno spazio di oltre 4mila metri quadri «sottratto al degrado e all’incuria e ora trasformato in un punto di aggregazione per i cittadini e i turisti».



La Regione, ha puntualizzato Solinas, «vuole sostenere le comunità virtuose nel loro percorso di crescita e pianificazione del territorio, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e nello sviluppo». I cittadini sardi aspettano risposte ed interventi.



