Digitalizzazione Regione: 20 milioni in 8 anni Fondi dal 2026 al 2033 per la digitalizzazione e l'efficientamento dell'attività amministrativa regionale. Altri due milioni e 600 mila finanzieranno invece tre progetti di innovazione tecnologica che saranno gestiti interamente dalla Città metropolitana di Cagliari



CAGLIARI - Venti milioni di euro spalmati in otto anni (dal 2026 al 2033) per la digitalizzazione e l’efficientamento dell’attività amministrativa regionale. Altri due milioni e 600 mila finanzieranno invece tre progetti di innovazione tecnologica che saranno gestiti interamente dalla Città metropolitana di Cagliari. È questo che prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale che prende atto della Delibera CIPESS n° 5 del 30 gennaio scorso, che ha assegnato definitivamente alla Regione Sardegna circa 2 miliardi e mezzo a valere sul ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).



In particolare, si è proceduto alla programmazione della linea di azione “Assistenza tecnica, digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa” per un importo complessivo di 22.600.000 euro, individuando e approvando, all'interno della linea di azione, 4 interventi e i relativi piani finanziari. Introdotto nel 2011, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è, insieme ai fondi strutturali europei (FSE e FESR), il maggiore strumento finanziario per l’attuazione della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese. Le regole per la programmazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo sono mutate nel 2023, con l’introduzione di un nuovo strumento di programmazione, l’Accordo per lo sviluppo e la coesione che regola la programmazione 2021-2027.