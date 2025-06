Cor 13:30 Einstein Telescope, cabina di regia La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha dato il via libera all’istituzione della Cabina di regia “Einstein Telescope (ET) Sos Enattos”, dando così attuazione alla delibera approvata il 23 ottobre 2024



NUORO - Si completa la struttura organizzativa a sostegno della candidatura dell’ex sito minerario di Sos Enattos di Lula ad ospitare l’Einstein Telescope. La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha dato il via libera all’istituzione della Cabina di regia “Einstein Telescope (ET) Sos Enattos”, dando così attuazione alla delibera approvata il 23 ottobre 2024. L’organismo sarà coordinato dalla presidente e sarà composto dagli assessori della Programmazione, degli Affari generali, degli Enti Locali, dell'Industria, dei Lavori Pubblici, del Lavoro, dai sindaci dell’Area progetto (Lula, Bitti, Onanì, Orune) e dal sindaco di Nuoro.



«Il progetto Einstein Telescope - afferma la presidente Todde - è tra le priorità delle azioni programmatiche dell'Amministrazione regionale, per questo è necessaria l’organizzazione di una governance multilivello interna per il rafforzamento della candidatura». La cabina di regia svolgerà infatti un'azione di coordinamento, per accompagnare e gestire, sia dal punto di vista politico che tecnico, le attività a supporto della candidatura di Sos Enattos, l'orientamento delle risorse e la definizione delle policy. Di volta in volta, potrà coinvolgere ulteriori Assessorati, Enti e Agenzie regionali, direttamente interessati dal particolare tema trattato. Inoltre, sempre sulla base dell’argomento affrontato, saranno coinvolte le organizzazioni sindacali più rappresentative, le organizzazioni datoriali, i Comuni capoluogo, le associazioni dei Comuni, le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane Area Vasta.



L’organismo di coordinamento si aggiunge agli altri provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale utili al sostegno della candidatura. Tra i provvedimenti adottati figurano: la creazione dell’Unità di progetto, la firma dell’Accordo di programma siglato a marzo fra la Regione e i partner istituzionali e territoriali, la creazione del Comitato promotore con università ed enti di ricerca, la convenzione con il Consorzio GARR e la manifestazione di interesse per le imprese sugli ambiti tecnologici ET. Per l’Einstein Telescope, la Regione ha già stanziato 350 milioni di euro quale quota di compartecipazione con il ministero dell’Università, 20 milioni per interventi che riguarderanno la ristrutturazione della Diga Minghetti, necessaria per migliorare la gestione delle risorse idriche della zona, e l’adeguamento della strada di accesso al Centro Ricerche ET SUnLab, a sua volta cofinanziato dalla Regione con altri 10 milioni, che sarà realizzato nell’area dell’ex Ri.Mi.Sa.