Condividi | Cor 15:33 Autorizzato l´espianto di polmoni, fegato e reni: aiuteranno a vivere altre persone. La 14enne si era sentita male a Sassari il 29 dicembre. Poi le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate fino alla tragedia di Capodanno Meningite killer, 14enne morta: donati organi



SASSARI - Città di Sassari ancora sotto choc per la tragica morte di una ragazzina di soli 14 anni, stroncata nel giorno di Capodanno da una meningite batterica killer che non le ha lasciato scampo. In queste ore di enorme dolore, l'azienda ospedaliero-universitaria locale ha comunicato che i genitori della piccola hanno autorizzato la donazione degli organi.



L'equipe specializzata dell'ospedale civile ha dunque provveduto all'espianto di polmoni, fegato e reni, che serviranno per aiutare a vivere tre pazienti in lista d'attesa per un trapianto. La stessa Azienda ha sottolineato che, essendo l'infezione fatale di origine batterica, tali organi sono utilizzabili, in quanto non sussiste il rischio di contagio.



La 14enne si era sentita male il 29 dicembre. Poi le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate fino alla terribile scoperta presso il Pronto soccorso sassarese. Da quel momento le sue condizioni sono andate precipitando. È morta il primo giorno dell'anno, nel reparto di Rianimazione, senza aver mai ripreso conoscenza.