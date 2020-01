Condividi | Red 11:29 Dopo l´ultimo episodio nell´agro del Nuorese, l´Istituto zooprofilattivo sperimentale lancia la massima allerta e chidono che «i consumatori acquistino carni certificate e i cacciatori consegnino tutti i campioni» Trichinella: cinghiale abbattuto ad Oliena



OLIENA - Un cinghiale abbattuto alcuni giorni fa in territorio di Oliena, in località “Neosula”, è risultato positivo ai controlli di laboratorio, che hanno individuato il pericoloso parassita della Trichinella. Nell’ambito delle attività di controllo sulla Peste suina africana e sulla Trichinella, coordinate dall’Unità di progetto per l’eradicazione della Psa, il Gruppo di intervento veterinario ha prelevato diversi campioni dai cinghiali abbattuti, consegnandoli ai laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentaledi Nuoro.



Le analisi e le successive verifiche hanno confermato la presenza del parassita. Il ritrovamento nelle campagne di Oliena, seppure a poca distanza dal confine con Orgosolo, aggiorna la mappa sulla presenza della Trichinella in Sardegna, che fino ad oggi aveva riguardato solo cinghiali, maiali bradi o volpi rinvenuti nel territorio comunale di Orgosolo.



«L'appello va a tutti i consumatori affinché acquistino carni e salumi di provenienza certificata e con i dovuti controlli sanitari, ma anche ai cacciatori affinché continuino a prelevare e consegnare i campioni dai cinghiali abbattuti: solo grazie alla loro preziosa collaborazione possiamo mettere al sicuro la salute dei cittadini e garantire il monitoraggio sulla presenza del parassita nel territorio – ha dichiarato il responsabile del centro Izs di Nuoro Ennio Bandino, che ha aggiunto - Con la Trichinella non si scherza. Si tratta di un parassita molto pericoloso che, se non gestito con la giusta tempistica, può causare gravi problemi di salute all'uomo e, in casi estremi, può portare al decesso».