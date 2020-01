Condividi | Red 7:00 Questa mattina, per motivi tecnici, nella linea di MetroCagliari Settimo San Pietro-San Gottardo verrà soppressa la corsa delle 10.10 in partenza da San Gottardo e la corsa delle 10.19 in partenza da Settimo San Pietro MetroCagliari: soppresse due corse



CAGLIARI - Questa mattina (sabato), per motivi tecnici, nella linea di MetroCagliari Settimo San Pietro-San Gottardo verrà soppressa la corsa delle 10.10 in partenza da San Gottardo e la corsa delle 10.19 in partenza da Settimo San Pietro. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet dell'Arst Sardegna.